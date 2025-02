Secretaria vai monitorar tornozelados na Festa de Iemanjá

Tornozelados serão fiscalizados - Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) vai atuar na tradicional festa de Iemanjá, neste domingo, 2, monitorando os tornozelados na região do evento.

Tornozelados são aqueles que cumprem medidas cautelares de prisão. A fiscalização na festa ficará sob a responsabilidade da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP),

Atualmente, 2.280 pessoas utilizam o dispositivo em todo o estado. Desses, 90 estão sob a condição por questões relacionadas à Lei Maria da Penha.

Além do monitoramento, equipes da Seap também fará o serviço de condução de presos no circuito do evento, para unidades policiais ou prisionais. Policiais penais estarão na 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho e de prondidão nas bases da Seap.