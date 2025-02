Operação em Juazeiro prende liderança de grupo criminoso

- Foto: Divulgação ascom PC

Um homem de 33 anos, apontado como liderança de um grupo criminoso com atuação nas cidades de Juazeiro e Itiúba, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado com uma pistola 9 mm e 91 munições do mesmo calibre, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado por policiais da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Juazeiro, na quinta-feira (30). Uma mulher suspeita de tráfico também foi presa em flagrante.

O líder do grupo criminoso, que estava com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico, respondia processo em liberdade condicional. O homem estava morando em Itiúba com a companheira, responsável pela gestão financeira do grupo. A mulher também foi presa.

“Durante as investigações, constatou-se que a quadrilha, investigada por tráfico, homicídios e lavagem de capitais, apresentou uma movimentação financeira de mais de R$ 997 mil no período de um ano, sendo representado pelo sequestro de valores e bloqueio de 18 contas bancárias”, informou o titular da 7ª DTE/Juazeiro, delegado Flávio Andrade Martins.

A Operação Lomanto contou com o apoio de equipes do Núcleo de Inteligência da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Delegacia de Homicídios de Juazeiro, da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte) e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático (CATTI/Norte) e CATTI/Senhor do Bonfim.