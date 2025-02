Advogada esfaqueada pelo ex na Bahia relembra: Dirigia e me golpeava

A advogada teve alta hospitalar no dia 30 de janeiro - Foto: Redes sociais

A advogada e servidora pública de Maragogipe, Neila Maiana de Jesus, que foi esfaqueada 17 vezes pelo ex-namorado falou sobre os momentos de desespero vividos durante o ataque. Neila Maiana de Jesus Sales afirmou que "dirigia com uma mão e ele me golpeava com outra". Segundo ela, só foi possível sobreviver ao ataque porque conseguiu destravar a porta e pulou do carro em movimento.

"Fiquei frente a frente com o ódio de alguém que dizia que me amava. Liguei pro 190 e quando ele viu, começou a me agredir. Mordeu a minha orelha, me arremessou pra dentro do carro e me golpeou várias vezes. Foram 17 facadas", contou em entrevista ao G1 Bahia.

Neila foi atacada pelo ex-namorado no centro de Maragogipe, no recôncavo baiano, em frente ao escritório de advocacia que ela atua. O suspeito ainda arrastou o carro pela contramão por cerca de 500 metros. Quando precisou manobrar o carro em um desvio, o ex-namorado de Neila soltou a faca. Foi nesse momento que ela conseguiu escapar.

Após se jogar do veículo em movimento, Neila pediu ajuda em um mercado próximo, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital. Os golpes de faca atingiram as costas, pescoço, braços e tórax. Um das perfurações atingiu o pulmão de Neila e ela precisou passar por cirurgia.

A advogada teve alta hospitalar no dia 30 de janeiro. Em casa, segue a rotina com os curativos e, em duas semanas, vai passar por exames e nova avaliação médica. Ela disse que ainda não respira bem por causa da perfuração e que tem tido muitas crises de ansiedade.

O suspeito, um homem de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Policia Rodoviária Federal horas depois do crime, na cidade de Alagoinhas, a 120 km do local do crime.