Polícia Penal fiscaliza tornozelados no Nordeste de Amaralina

O objetivo é previnir que as pessoas com os dispositivos cometam violações às restrições determinadas pela Justiça - Foto: Hildazio Santana e Tony Silva / Nucom / Seap

Pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica, no Complexo do Nordeste de Amaralina, passam por uma ficalização "in loco" realizada pela Polícia Penal em operação realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). O objetivo é previnir que as pessoas com os dispositivos cometam violações às restrições determinadas pela Justiça.

Entre os monitorados, estão suspeitos de envolvimento com o crime organizado, um deles com mandado de prisão em aberto. Oito tornozelados são alvos da fiscalização. Policiais penais realizam vistorias dos equipamentos e o reforço das orientações para utilização do dispositivo.

Participaram das ações, equipes da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), com o apoio do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) e Diretoria de Segurança Prisional (DSP), além de policiais da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).