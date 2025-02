Idosa é baleada ao ir entregar bolo no Garcia

Apesar do susto, idosa tem estado de saúde estável e se encontra na ala amarela no HGE - Foto: Leonardo Rattes / GOV.BA

Uma idosa de 63 anos foi atingida na perna por uma bala perdida, enquanto ia entregar bolo no bairro do Garcia, em Salvador. O caso aconteceu na sexta-feira, 31, e ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, a senhora, ao ir entregar o bolo no bairro, ela foi abordada por uma rapaz na moto enquanto passava pela rua praça Marques de Olinda, final de linha do bairro.

Um motorista de um carro passou pelo local e na hora e percebeu a situação, tentando atirar no assaltante, mas acabou ferindo a boleira na coxa.

Apesar do susto, idosa tem estado de saúde estável e se encontra na ala amarela no HGE.