Grupo invade casa no Buracão e faz grávida, mulher e criança reféns

Após bastante conversa, o grupo se entregou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ao menos três homens invadiram e fizeram uma família refém em uma casa na localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 31. Na casa, tinham duas mulheres, sendo uma delas grávida.

O grupo estava com uma granada, o que preocupou os policiais. A negociação foi feita com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Os suspeitos entregaram o equipamento, após muita conversa, mas seguiram dentro da casa com a refém aguardando uma equipe de reportagem.

Após bastante conversa, o grupo se entregou. Tanto os suspeitos quanto os reféns saíram sem ferimentos.