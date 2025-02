De surpresa, preço da gasolina dispara e bate R$ 6,49 em Salvador

Valor variou de 63 a 75 centavos em 24 horas - Foto: Arquivo Pessoal

Nesta sexta-feira, 31, o preço da gasolina em Salvador ultrapassou a marca de R$ 6,40, chegando a R$ 6,49 em alguns postos da capital baiana. Em apenas 24 horas, o valor variou de R$ 0,60 a R$ 0,75 centavos, refletindo um aumento significativo.

Novos reajustes ainda podem ocorrer a partir deste sábado, 1º, quando a gasolina e o diesel terão aumento no valor devido a mudanças no cálculo do ICMS, imposto estadual que incide sobre o preço final dos combustíveis.

A partir de sábado, o ICMS da gasolina terá um acréscimo de quase dez centavos, passando de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro. Já o diesel terá uma elevação de seis centavos no imposto, indo de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro. Esses aumentos são aplicados em todo o Brasil e não têm relação com reajustes feitos nas refinarias da Petrobras, mas sim com a atualização da forma de cálculo do tributo estadual.

Vale lembrar que o ICMS é apenas uma parte do preço final do combustível, que também sofre a incidência de impostos federais e margens de lucro das distribuidoras e revendedores.

No entanto, há uma leve diminuição nos preços praticados pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, responsável pela precificação na Bahia. A partir de 1º de fevereiro, o preço da gasolina sofrerá uma redução de 2,7%, passando de R$ 3,16 para R$ 3,08. O diesel S10 terá uma queda de 5%, de R$ 3,99 para R$ 3,79, enquanto o diesel S500 verá uma redução de 1,2%, de R$ 3,72 para R$ 3,67.