Confira previsão do tempo para a Festa de Iemanjá neste fim de semana

Probabilidade de chuvas são baixas - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Neste fim de semana a previsão é de céu parcialmente nublado com baixas possibilidades de chuva. A estabilidade no clima e as altas temperaturas tem tudo para favorecer os festejos de Iemanjá, na capital baiana.

De acordo com aviso meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (CODESAL), nesta sexta-feira, 31, e no sábado, 1, a probabilidade de chuva fraca permanece baixa em 20%.

Já domingo, as chances de chuvas fracas sobem para 30%, ainda com o céu parcialmente nublado.