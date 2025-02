Um sol pra cada: Salvador marca maior temperatura da Bahia em 24 horas

Praia do Porto da Barra nesta quarta-feira, 29 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Salvador se tornou a cidade mais quente da Bahia nas últimas 24 horas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana registrou uma máxima de 34.9°C nesta quinta-feira, 30.

Outras oito cidades do estado também marcaram temperaturas acima de 32°C: Itaberaba, com 34.2°C, Ribeira do Amparo, 32.9ºC, Formosa do Rio Preto e Guanambi, com 32.7°C, Correntina, 32.5ºC, Belmonte e Cruz das Ambas, ambas com 32.4ºC e Brumado, 32.3ºC.

Vale lembrar que o Inmet não possui equipamento que afere a temperatura em todas as cidades baianas. O ranking leva em conta apenas os municípios na base de dados do instituto.

Além da liderança na Bahia, Salvador foi a 15º mais quente no ranking nacional, que foi liderado por Porto Murtinho (MS), com 38°C.

Previsão do tempo



Para o fim de semana, a previsão do tempo para Salvador, de acordo com o Climatempo, é de sol. A máxima no sábado deve chegar aos 34ºC. No domingo, o calor segue, porém com uma leve trégua: máxima de 30ºC.