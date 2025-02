IPTU: mais de 400 mil boletos têm vencimento no dia 5 de fevereiro

Vista aérea de imóveis no bairro de Caminho das Árvores - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) faz um alerta para os contribuintes da capital baiana acerca da data de pagamento da cota única ou a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo um levantamento pela Sefaz, cerca de 420 mil boletos têm o vencimento do imposto agendado para o dia 5 de fevereiro. O pagamento pode ser feito diretamente no site da Secretaria, através da ferramenta Pague Fácil, ou em terminais de autoatendimento, agências bancárias credenciadas, casas lotéricas e internet banking.

A Sefaz reforça que quem optar por quitar o IPTU em cota única até a data de vencimento terá direito a um desconto de 7%. Mais de 553 mil munícipes foram notificados em 2025.

Caso ainda não tenha recebido a guia de pagamento, o contribuinte pode emitir a segunda via no site sefaz.salvador.ba.gov.br, na aba “Emissão da 2ª via do IPTU/TRSD”, ou presencialmente em um dos postos de atendimento espalhados pela cidade.

Outros vencimentos

O vencimento da cota única ou da primeira parcela ocorre no dia escolhido pelo contribuinte, podendo variar entre 1º e 28 de fevereiro. Além do dia 5, há um volume significativo de boletos com vencimento programado para os dias 10 e 16 deste mês. Segundo dados da Sefaz, cerca de 55 mil contribuintes (9,5%) têm vencimento marcado para o dia 10, enquanto outros 54 mil (9,4%) devem efetuar o pagamento até o dia 16.

Por isso, é fundamental ficar atento à data indicada na guia de pagamento. Além de juros e multas, a dívida pode gerar consequências mais severas, como a negativação do nome e até a penhora do imóvel.