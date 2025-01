Aumento no valor do IPTU é confirmado pela Prefeitura

Bruno Reis assina decreto para aumentar o IPTU - Foto: Divulgação

O decreto que regulamenta o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) foi assinado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, para 2025. A atualização segue o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 12 meses, que abrange desde dezembro de 2023, até novembro de 2024. O decreto foi publicado na última sexta-feira (27), no Diário Oficial da União.

Logo a gestão municipal evita o real aumento do tributo, mantendo a decisão que ocorre há 11 anos.

O IPTU segue podendo ser pago em cota única com 7% de desconto, ou no máximo em 11 parcelas, no site da secretaria, por meio da ferramenta Pague Fácil, terminais de autoatendimento, agencias bancárias credenciadas, casas lotéricas e internet bankings. É fixado o valor mínimo de R$ 46,98 para cada parcela do IPTU para 2025.

Também foi atualizado pela prefeitura a base de cálculo referente à isenção do IPTU e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) para imóvel residencial, agora o valor é de R$ 138.341,53.

Os boletos começaram a chegar nas casas soteropolitanas a partir da segunda quinzena de janeiro. Caso o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) não seja entregue, o contribuinte pode emiti-lo no site da Secretaria Municipal da Fazenda: http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/