Quatro foragidos da Justiça são presos com auxílio do Reconhecimento Facial

Desde sua implementação em 2019, o sistema contribuiu para a prisão de 2.357 foragidos - Foto: Divulgação / SSP-BA

Em menos de seis horas, o uso do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) resultou na captura de quatro pessoas com mandados de prisão em aberto. As detenções ocorreram na última quinta-feira, 26, em diferentes localidades de Salvador.

Os detidos eram procurados por crimes de roubo e tráfico de drogas. As capturas foram realizadas por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Batalhão de Guardas, Batalhão Gêmeos e 18º BPM, após acionamento do Centro Integrado de Comunicação (CICOM).

Segundo dados da SSP, em 2024, a tecnologia identificou 1.104 pessoas procuradas pela Justiça. Desde sua implementação em 2019, o sistema contribuiu para a prisão de 2.357 foragidos.