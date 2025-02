Saiba como fazer um Salvador Card para utilizar no Elevador Lacerda

O equipamento aceitará todos os produtos do SalvadorCard: - Foto: Secom | Jefferson Peixoto

A Prefeitura de Salvador anunciou um aumento na tarifa do Elevador Lacerda, um dos principais pontos turísticos da cidade. A passagem passará de R$ 0,15 para R$ 1, assim que o ascensor retornar ao funcionamento após as obras de reforma.



A medida é para os turistas que visitam a cidade. Para diferenciar os usuários, a prefeitura irá exigir a apresentação do Salvador Card, que servirá para utilizar o equipamento de forma gratuita.

O equipamento aceitará todos os produtos do Salvador Card: Vale Transporte, Bilhete Avulso, Bilhete Identificado, Vale Transporte Especial e Meia Passagem, para aqueles que são estudantes. Confira abaixo mais informações dos cartões e os postos de atendimento.

Confira os produtos do Salvador Card:

Meia Passagem

Para entender como proceder para realizar o cadastramento para emissão da 1ª via do Cartão, o estudante deve seguir as orientações no site do Salvador Card. Ele deve comparecer ao Posto de Serviço SalvadorCARD, no Shopping da Gente, no dia e horário, previamente, agendados, munido de documento de identificação original, comprovante de pagamento ou de matrícula e o valor correspondente a 12 (doze) tarifas vigentes de ônibus.

Bilhete Avulso

Este cartão pode ser adquirido em um dos Postos de Atendimento do SalvadorCARD ou na Rede Credenciada, pelo valor de 02 (duas) tarifas de ônibus convencional vigente. O valor de crédito a ser inserido no cartão fica a critério do usuário.

Bilhete Identificado

Este cartão pode ser adquirido nos seguintes Postos de Atendimento do SalvadorCARD (Lapa, Shopping da Gente e Estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte). Temporariamente a aquisição da 1ª via será gratuita.

Vale Transporte Especial

Este cartão só pode ser adquirido por Carteiros; Oficiais de Justiça Federal; Auditores Fiscais do Trabalho; Agentes de Trânsito; Fiscais de Trânsito; Monitores de Transporte; Comissários de Menores; e Conselheiros Tutelares.

Vale Transporte

Este cartão só pode ser adquirido por empresas para utilização dos seus funcionários.



Confira os postos de atendimento:

POSTO SHOPPING DA GENTE

Serviços



- Cadastramento e Recadastramento de Instituições de Ensino;

- Emissão de 1ª e 2ª via de Cartão de Meia Passagem Estudantil (MPE);

- Revalidação de Cartão MPE;

- Venda de Créditos Eletrônicos para MPE;

- Venda de Cartão e Créditos Eletrônicos de Bilhete Avulso;

- Venda de Cartão e Créditos Eletrônicos de Bilhete Identificado;

- Retirada de Cartão de Vale Transporte;

- Venda de Créditos Eletrônicos de Vale Transporte;

- Outros serviços (ocorrências em cartões, utilizações e cargas).

Horário de atendimento



Segunda a Sexta:

- Venda de Crédito MPE, Bilhete Avulso, Bilhete Identificado, Revalidação de Cartão MPE, Emissão de 1ª e 2ª via de Cartão MPE (Com Agendamento) e Demais Atendimentos: 9:00 às 17:45

Sábado:

- Venda de Crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado. Exclusivamente nos Terminais de Autoatendimento (ATM): 9:00 às 19:00

POSTO LAPA

Serviços

- Revalidação do Cartão de Meia Passagem Estudantil (MPE);

- Venda de Créditos Eletrônicos para MPE;

- Venda de Cartões e Créditos Eletrônicos de Bilhete Avulso;

- Venda de Cartões e Créditos Eletrônicos de Bilhete Identificado;

- Outros serviços (ocorrências em cartões, utilizações e cargas).

Horário de atendimento

Segunda a Sexta:

- Venda de crédito de MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 07:00h às 20:00h

- Revalidação de Cartão MPE, Demais Atendimentos MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 08:00h às 17:00h

Sábados:

- Venda de crédito de MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 07:00h às 15:00h

POSTO ESTAÇÃO PIRAJÁ

Serviços

- Venda de Crédito Eletrônico para MPE.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Avulso.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Identificado.

Horário de atendimento

Segunda a Sexta:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 05:00 às 21:30

Sábado e Domingo:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 06:00 às 18:00

POSTO ESTAÇÃO MUSSURUNGA

Serviços



- Venda de Crédito Eletrônico para MPE.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Avulso.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Identificado.

Horário de atendimento

Segunda a Sexta:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 05:00 às 21:30

Sábado e Domingo:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 06:00 às 18:00



POSTO ACESSO NORTE

Serviços



- Venda de Crédito Eletrônico para MPE.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Avulso.

- Venda de Cartão e Crédito Eletrônico de Bilhete Identificado.

Horário de atendimento

Segunda a Sexta:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 05:00 às 21:30

Sábado e Domingo:

- Venda de crédito MPE, Bilhete Avulso e Bilhete Identificado: 06:00 às 18:00