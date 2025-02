Afoxé Filhos de Gandhy realiza ensaio pré-carnaval no dia de Iemanjá

Afoxé Filhos de Gandhy fará eventos no dia de Iemanjá - Foto: Divulgação

O Afoxé Filhos de Gandhy aproveitará o dia de Iemanjá, no domingo, 2, para fazer uma programação especial. O ensaio pré-carnavalesco começa às 7h, com a concentração na sede do bloco, no Pelourinho, de onde os integrantes partem em cortejo até o bairro do Rio Vermelho.

Após a celebração no Rio Vermelho, o Filhos de Gandhy retorna ao Pelourinho para dar início ao seu ensaio pré-carnavalesco.

A partir das 14h, a sede do bloco recebe a energia contagiante da Banda Show Gandhy, que entoa os clássicos do afoxé em um momento de celebração e preparação para o Carnaval 2025.

O evento é aberto ao público e gratuito, reafirmando o compromisso do Afoxé Filhos de Gandhy com a cultura, a tradição e a religiosidade do povo baiano.

Serviço:

Homenagem a Iemanjá no Rio Vermelho + Ensaio pré carnavalesco com a Banda Show Gandhy

Data: 2 de fevereiro de 2025

Local: Concentração na sede do Filhos de Gandhy (Pelourinho), cortejo ao Rio Vermelho e retorno à sede para o ensaio

Entrada: Gratuita