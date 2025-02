Balaio do Artesanato da Bahia promove feira no Dia de Iemanjá

Feira acontecerá no Largo de Santana - Foto: Diogo Andrade | Artesanato da Bahia | SETRE

A tradicional festa de Iemanjá, que acontece no próximo domingo, 2, no Rio Vermelho, contará com o 'Balaio e Feira Artesanato da Bahia', evento que reunirá 10 artesãs e artesãos de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

A feira acontecerá no Parador Z1 Bar, no Largo de Santana. O público presente poderá comprar produtos feitos à mão, como chapéus, colares, pulseiras, brincos e roupas de crochê, ao mesmo tempo em que contemplam a ancestralidade e a sustentabilidade.

Um dos destaques da feira é a participação da Associação de Artesãs Raízes do Quilombo e Dandá, reconhecida nacionalmente pela coleção Axé Raízes do Quilombo, apresentada na 58ª edição da São Paulo Fashion Week.

A iniciativa, realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), faz parte dos projetos Artesanato de Comunidades Tradicionais e Artesanato da Bahia: Tradição, Ancestralidade e Renda.

Titular da Setre, Augusto Vasconcelos (PCdoB) ressalta a oportunidade de valorização das culturas indígena e quilombola na maior festa dedicada a um orixá no estado.

“Além de expressar a identidade do nosso povo, misturando cultura, técnica e criatividade, o artesanato é, também, uma importante fonte de renda. Com essa ação, buscamos promover práticas sustentáveis e ampliar as oportunidades para artesãos e artesãs, a partir da tradição, criando oportunidades e geração de renda”, afirma o secretário estadual.

“A participação do Artesanato da Bahia na Festa de Iemanjá, maior festa dedicada a um orixá na Bahia, é uma oportunidade única de valorizar nossas tradições, impulsionar a geração de renda para as comunidades indígenas e quilombolas participantes e reafirmar o papel do artesanato como patrimônio cultural e econômico da Bahia, através de políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado”, destaca Weslen Moreira, coordenador da Setre/CFA.