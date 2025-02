Uesb prorroga o prazo de inscrições na seleção para técnicos; confira

Com a alteração, outras etapas do cronograma da seleção também mudaram e os detalhes estão disponíveis na referida Portaria - Foto: Divulgação | Uesb

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) prorrogou para o dia 06 de fevereiro o prazo de inscrições no processo seletivo simplificado para contratação de pessoal sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).



Para participar, o candidato precisa se inscrever no site do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, preenchendo o Formulário de Solicitação de Inscrição. Após pagar a taxa de inscrição, o candidato deve enviar toda a documentação digitalizada em PDF ou JPG pelo site do Instituto. Todas as instruções estão disponíveis no Edital 343/2024, que regulamenta a seleção.

Com a alteração, outras etapas do cronograma da seleção também mudaram e os detalhes estão disponíveis na referida Portaria.

Sobre a seleção

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas no dia 24 de fevereiro. A segunda etapa, classificatória, consiste na atribuição de pontos à documentação apresentada pelo candidato, comprovando titulação acadêmica (para Nível Superior), formação continuada e experiência profissional, conforme os critérios do Edital. A convocação dos candidatos para essa etapa ocorrerá no dia 14 de março. Veja aqui quais são as vagas.