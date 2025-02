Cinco suspeitos são presos por fraudes em agências da Caixa Econômica

A investigação detectou a abertura de contas bancárias, com documentação falsificada, em agências da Caixa Econômica Federal - Foto: Arquivo / PF / Divulgação

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira, 29, suspeitas de envolvimento em fraudes a instituições bancárias como a Caixa Econômica. Deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Sharper resultou na captura dos acusados em três diferentes cidades: Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus na Bahia e em Itaporanga D’Ajuda, no estado de Sergipe.

Sete mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. Dois suspeitos ainda estão foragidos. Durante a operação, também foram apreendidos celulares e documentos falsos.

A investigação detectou a abertura de contas bancárias, com documentação falsificada, em agências da Caixa Econômica Federal em Riachão do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Feira de Santana e Aracaju. De acordo com as autoridades, o intuito dos criminosos era adquirir dinheiro através de empréstimos fraudulentos.

A Polícia Federal monitorou o dinheiro que entrava nas contas e identificou parte do grupo criminoso. O prejuízo bancário é de cerca de R$ 240 mil.