Envolvidos em mortes de ciganas na Bahia são presos durante operação

A aldeia indígena Pataxó de Nova Coroa fica no distrito de Coroa Vermelha - Foto: Reprodução | Twitter

Foram presos nesta quarta-feira, 29, dois suspeitos de matar duas mulheres de uma comunidade cigana, ocorrida no último dia 16, em Governador Mangabeira. Magnólia Cordeiro e sua filha Deliana Cordeiro da Gama foram mortas a tiros no acampamento onde residiam, no bairro Projeto.

Os homens, integrantes de um grupo criminoso, foram presos durante a ação, Operação Tarot, cujas diligências foram realizadas nas cidades de Santo Estevão, Conceição de Feira e Vera Cruz. A operação buscou realizar o cumprimento e mandados de prisão contra suspeitos dos crimes de feminicídio, homicídio, extorsão e sequestro, praticados na região do Recôncavo Baiano.

Quatro celulares e um notebook foram apreendidos durante a operação e serão periciados. As informações contidas vão subsidiar as investigações dos crimes atribuídos ao grupo. Os suspeitos foram submetidos aos exames de lesões de praxe e estão à disposição da Justiça.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus.