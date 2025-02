Polícia Civil deflagra operação e prende suspeito de tráfico na Bahia

Operação da Polícia Civil - Foto: Divulgação / PC

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial (DT) de Baixa Grande, com apoio de Ipirá e da CATI/12ª COORPIN, deflagrou nesta quarta-feira, 29, a Operação Vastata. A operação resultou na prisão de um indivíduo suspeito de tráfico de drogas e de uma agressão ocorrida após uma discussão sobre a qualidade de entorpecentes.

De acordo com as informações, o alvo da operação teria se envolvido em uma confusão após um cliente reclamar da qualidade da cocaína adquirida. A discussão terminou em uma agressão física. Diante da denúncia, a polícia deu início às investigações e representou pela prisão do suspeito.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram e apreenderam dois aparelhos celulares, que serão analisados para auxiliar nas investigações. O suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial de Baixa Grande, onde foram realizados os procedimentos legais.