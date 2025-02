Confira operação de trânsito para a Festa de Iemanjá no Rio Vermelho

Festa de Yemanjá acontecerá no Rio Vermelho, no próximo domingo, 2 de fevereiro - Foto: UENDEL GALTER

A Transalvador implementará um esquema especial de mobilidade durante a Festa de Yemanjá, que acontecerá no Rio Vermelho, no próximo domingo, 2 de fevereiro. A operação se estenderá entre as 20h de sábado. 1 e 6h de segunda-feira, 3, com o objetivo de garantir maior fluidez e segurança viária nas vias que circundam o evento. Durante esse período, serão realizadas interdições e desvios de tráfego, além de restrições para estacionamento em diversas ruas da região.

As interdições começaram a ser implementadas no sábado, 1º de fevereiro, a partir das 22h, com a bloqueio total de várias vias no entorno da festa, incluindo a Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, e a Rua Borges dos Reis, entre outras. O tráfego será interrompido também nas vias que margeiam o Dique do Tororó devido à cerimônia de 'Entrega do Presente Sóródo 2025', programada para as 19h de sábado. A partir das 4h30 de domingo, as vias serão progressivamente interditadas para a ‘Entrega do Presente Principal de Yemanjá’, que ocorrerá no entorno da Casa de Yemanjá, no Rio Vermelho.

Além das interdições, haverá desvios de tráfego das 22h de sábado até as 23h de domingo, como na Av. Oceânica e Rua Oswaldo Cruz, e alterações no sentido de algumas vias, como na Rua Marquês de Monte Santo, que funcionará em mão dupla durante o período.

A Transalvador também implementará uma série de restrições de estacionamento na região, com áreas específicas em que será proibido estacionar entre 20h de sábado e 6h de segunda. Entre os locais afetados estão a Av. Oceânica e a Rua da Paciência. Porém, em outras vias, como a Av. Juracy Magalhães Jr e a Rua Marquês de Monte Santo, haverá permissão de estacionamento com regulamentos específicos para a ocasião.

Para facilitar o estacionamento, a Zona Azul será implementada na região, com tarifas especiais para o evento. A medida visa organizar melhor o fluxo de veículos e oferecer uma opção de estacionamento para os motoristas que forem participar da festa.

Além disso, barreiras de segurança serão posicionadas ao longo das principais vias de acesso à área do evento, desde as 20h de sábado, para garantir a segurança dos pedestres e controlar o fluxo de veículos.

Confira todas as alterações

Interdições - Está programada a interdição total do tráfego de veículos, das 22h de sábado (dia 1º de fevereiro) às 23h de domingo (dia 2 de fevereiro), na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Av. Cardeal da Silva, entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal, Rua Vieira Lopes, nos dois trechos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares, Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Tv. Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua do Barro Vermelho, Rua do Mirante, Rua Oswaldo Cruz e Av. Juracy Magalhães Junior, entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares.

Desvios e alteração de sentido de vias - Desvios de tráfego estão programados, das 22h do sábado (1º) às 23h de domingo (2), na Av. Oceânica, próximo à Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos, Av. Cardeal da Silva, próximo à Rua Almirante Barroso, Rua Oswaldo Cruz, na interseção com a Av. Juracy Magalhães Júnior, Rua Conselheiro Pedro Luiz, próximo ao retorno para a Av. Vasco da Gama. Haverá ainda um desvio apenas para ônibus, caminhões e veículos acima de 6,5 metros de comprimento na Av. Cardeal da Silva, cruzamento com a Rua Cel. José Galdino de Souza.

Funcionarão em sentido duplo de tráfego, das 22h do sábado (1º) às 23h de domingo (2), a Rua Nelson Gallo, Rua Archibaldo Baleeiro, Rua Marquês de Monte Santo, entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos, Rua Odilon Santos, entre a Rua Monte Conselho e a Rua Marquês de Monte Santo.

Opções de tráfego - Os veículos com destino à festa terão como opção de tráfego usar a Av. Oceânica, Av. Anita Garibaldi, Av. Juracy Magalhães Jr, Av. Cardeal da Silva, Rua Almirante Barroso (até a Rua Odorico Odilon), Av. Vasco da Gama até a entrada da Av. Anita Garibaldi e a Rua Oswaldo Cruz.

Proibição de estacionamento - Das 20h do sábado (1º) às 6h de segunda (3), o estacionamento será proibido na Av. Oceânica, entre o antigo Restaurante Sukiyaki e a Travessa Bartholomeu de Gusmão, Rua Almirante Barroso, Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas, Travessa Bartholomeu de Gusmão, Rua Eurycles de Mattos, Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Av. Cardeal da Silva, entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal, Rua Vieira Lopes, nos dois trechos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares, Rua Odilon Santos, Rua do Meio, no lado direito da Rua Potiguares, no sentido Rua Oswaldo Cruz, Tv. Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a Praça Brigadeiro Faria Rocha e a Rua Barro Vermelho, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua Barro Vermelho, Rua do Mirante, Rua Oswaldo Cruz, Rua Professor Francisco da Conceição Menezes, Rua Nelson Gallo, Rua Archibaldo Baleeiro, em ambos os lados da Av. Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal, entre Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares, e Rua Belmonte, até a interseção com a Rua Maracás.

Permissão de estacionamento - Entre 22h do sábado (1º) às 6h de segunda (3), o estacionamento será permitido na Av. Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal, após a Rua Potiguares (Pontilhão), sentido Shopping da Bahia, lado esquerdo da via ao longo do meio fio; e após o Italo’s Food até a Praça Marquês Pôrto (Rua Juazeiro), no lado direito da via, sentido Rua Vieira Lopes.

Zona Azul - A Zona Azul será implementada para a comodidade dos motoristas, facilitando o estacionamento, sob uma regra especial de evento, permitindo 12 horas de permanência por uma tarifa única de R$ 20. Logradouros não especificados irão funcionar de acordo com as regras de estacionamento já existentes.

Na Avenida Juracy Magalhães Junior (Rua do Canal), sentido Pituba, veículos podem ser estacionados do lado esquerdo da avenida, começando na Rua Potiguares e terminando em frente ao imóvel de número 830, conhecido como Edifício Baia Bella. No sentido Largo da Mariquita, fica disponível o lado esquerdo da avenida, que contará com um bolsão de estacionamento. Já no lado direito, o estacionamento começará em frente ao imóvel número 86 e terminará em frente ao imóvel número 20. Na Rua Marquês de Monte Santo, sentido Pituba, o lado esquerdo será disponibilizado para estacionamento, com início na Praça dos Capoeiristas e final na faixa de pedestre do Quartel do Exército. Na Praça dos Ex-combatentes, o lado direito da via será usado como estacionamento. Na Rua Potiguares, o estacionamento ficará do lado direito. Na Rua Fonte do Boi, sentido Hotel Lodge, o lado esquerdo da rua estará disponível, começando em frente ao imóvel número 03 e terminando em frente ao imóvel número 176. No sentido Amaralina, o estacionamento será permitido no lado esquerdo, começando em frente ao imóvel número 26 e terminando em frente ao imóvel número 55.

Barreiras - Barreiras serão posicionadas a partir das 20h do sábado, 1º.