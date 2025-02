Colônia Z-1 recebe apoio da Bahia Pesca para fazer Festa de Iemanjá

Colônia recebeu camisas UV e outras personalizadas para o evento - Foto: Vinicius Monteiro | Ascom Bahia Pesca

Com a proximidade da tradicional Festa de Iemanjá, que acontece no domingo, 2 de fevereiro, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a Colônia Z-1 de pescadores, responsável pela organização dos festejos, receberá o apoio fundamental da Bahia Pesca, empresa vinculada ao governo da Bahia, para garantir o sucesso da celebração que reúne milhares de fiéis e turistas.

A festa costuma reunir uma multidão de fiéis na Praia de Santana vestidas de branco levando flores e oferendas destinadas à Rainha do Mar. Para o presidente da Colônia Z-1, Nilinho Garrido, por conta do crescimento dos adeptos da festa, é de fundamental importância o apoio da Bahia Pesca, empresa vinculada ao governo da Bahia para que os festejos aconteçam. “Não é mais só dia dois, né? É dia primeiro também. Cada ano que passa, junta mais gente. E nesse ano vai ter mais gente ainda, com certeza, por ser o dia 1º no sábado e o Dia 2 no domingo”, disse Garrido.

Este ano, somente para a Festa de Iemanjá, a Bahia Pesca que é vinculada à Secretaria de Agriucultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI), distribuiu 1.500 camisas personalizadas e de mais 100 camisas com proteção UV (proteção solar) para os pescadores membros da organização do evento.

O presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória, pontua que a parceria com a Colônia Z-1 não se restringe ao 2 de fevereiro. “É uma parceria que acontece durante o ano inteiro, com ações de fomento ao consumo de peixes e frutos do mar, como a da Semana do Pescado, por exemplo. E é uma parceria que vai além da Bahia Pesca, estendendo-se a outros órgãos do Estado que também apoiam a organização da Festa de Iemanjá, como as Secretarias de Cultura e de Turismo e a Conder", destacou.

NOVIDADES PARA 2026

A Bahia Pesca também atua como interlocutora do Governo do Estado da Bahia para realizar uma das mais importantes demandas da Colônia de Pescadores Z-1, que é reforma da estrutura física da sede da entidade, onde fica a Casa de Iemanjá. Segundo Nilinho Garrido, a empresa auxiliou a entidade a promover a regularização de sua documentação e a próxima fase será a elaboração do projeto executivo das novas instalações. “Ano passado o governador Jerônimo Rodrigues nos prometeu, na mesa dele, que ia fazer a reforma da Colônia. E esse ano a gente está dando continuidade. Nós já estamos no caminho certo, a Colônia está regularizada, tudo em dia, e agora já está na formulação do projeto com a Bahia Pesca. Com certeza, vai melhorar”, finalizou Nilinho.