Iemanjá: ainda dá tempo de garantir lugar nas festas do Rio Vermelho

Celebrações religiosas se espalham por diversos bairros da capital baiana - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Iemanjá, Janaína, Inaê, Ísis, Dandalunda, Mucunã… A Rainha do Mar é múltipla em nomes e significados, mas sua força e simbolismo permanecem os mesmos. Reverenciada como uma figura materna que acolhe e une, ela é celebrada em 2 de fevereiro. Nesta data, Salvador se transforma em um grande mar de fé, cultura e devoção em sua homenagem.

As celebrações religiosas se espalham por diversos bairros da capital baiana, como Itapuã, Plataforma e a Ilha de Itaparica. No entanto, o epicentro da festa é o Rio Vermelho, onde está localizada a Casa de Yemanjá. Além das tradicionais oferendas e balaios entregues ao mar, o bairro ganha uma programação cultural marcada por festas, cortejos e apresentações musicais que entrelaçam espiritualidade, arte e sustentabilidade.

Na sua 3ª edição, a Festa de Iemanjá da Casa Rosa traz uma experiência única para quem deseja celebrar com música, conforto e uma vista privilegiada do mar. Localizada a apenas 300 metros da Casa de Yemanjá, a Casa Rosa reúne grandes nomes, como o Cortejo Afro e a cantora Ana Mametto, além da DJ Zia Satyam. “A Casa Rosa não poderia deixar de homenagear Iemanjá, já que está debruçada sobre o mar do Rio Vermelho, um bairro que há anos abriga essa tradição", explica Rose Lima, curadora artística da Casa Rosa.

Com feijoada, sombra e um ambiente agradável, o evento convida o público a vivenciar o dia em sintonia com o cortejo dos barcos e com um ritual de oferenda, que incentiva o uso de itens biodegradáveis.

Para a cantora Ana Mametto, uma das atrações musicais do evento, cantar nesse dia vai além da performance: é um ato de devoção. "Sou umbandista há 15 anos e cantar para Iemanjá é como uma oferenda, uma forma de oração. É um agradecimento à entidade que nos acolhe e protege", afirma a artista, que este ano fará sua primeira apresentação completa ao lado do Cortejo Afro. "A expectativa é enorme! O repertório estará recheado de ancestralidade, axé e muita alegria".

Outro destaque das celebrações no Rio Vermelho é o Festival Oferendas, que chega à sua 14ª edição com uma programação intensa nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Lálá Casa de Arte. O evento reúne artistas locais, nacionais e internacionais, promovendo shows, performances e o aguardado retorno do Cortejo das Oferendas, um desfile artístico que mistura música, artes visuais e espiritualidade em tributo à Rainha do Mar.

Para Ricardo Dantas, idealizador do festival, o diferencial está no caráter colaborativo do evento. “Desde a primeira edição, em 2012, o festival é construído por muitas mãos. Artistas de todo o Brasil vêm de forma espontânea, movidos pelo desejo de contribuir. Nunca tivemos grandes patrocínios, mas esse espírito de união mantém o Oferendas vivo e especial”, comenta.

Um dos momentos mais aguardados da programação é o retorno do Cortejo das Oferendas, que acontece na noite do dia 1º, após uma pausa desde 2017. O cortejo sairá da Lálá Casa de Arte carregando um balaio de oferendas, a imagem de Iemanjá e será acompanhado pelo Tambores do Mundo, grupo de percussão regido pelo Mestre Mário Pam, que mobilizou cerca de 70 percussionistas para esta apresentação. “Foi impressionante ver a quantidade de músicos interessados em participar. Temos gente da Argentina, Chile, Estados Unidos, França e Espanha, além de muitos músicos baianos. O cortejo será um grande espetáculo visual e sonoro”, conta o mestre.

“Desde o início, mantemos esse mesmo propósito, que é oferecer arte como presente e conectar as pessoas com a tradição e a espiritualidade de forma autêntica”, afirma Ricardo.

Para Mário Pam, a conexão entre música e artes visuais no cortejo é fundamental para reforçar o legado africano presente na cultura baiana. “A festa de Iemanjá é a mais africana do nosso calendário, sem interferências externas. É uma celebração pura da nossa ancestralidade e da excelência cultural que herdamos de Angola, Nigéria, Benin e Moçambique. A música percussiva é essencial para isso”, enfatiza Mário. A programação do festival também inclui apresentações de Tássia Reis, Bia Ferreira, Nininha, Hiran e Márcia Castro, além de Branko (Portugal) e Kady (Cabo Verde), reforçando a conexão internacional do evento.

Música, arte e fé

Discodelia Pub Records, nova casa multicultural do Rio Vermelho faz sua estreia durante as celebrações de Iemanjá com a festa Barulhinho Bom Ssa, no 2 de fevereiro.

O evento, gratuito e realizado na rua, contará com nove DJs de diferentes partes do Brasil tocando exclusivamente discos de vinil.

A programação começa por volta das 10h da manhã e promete ser um ponto de encontro para quem deseja celebrar ao som de boa música. Antes disso, no dia 1º, a casa inaugura oficialmente suas atividades com uma noite especial que inclui um mapping na fachada, assinado pelo VJ Caetano Travassos, trazendo projeções psicodélicas para a identidade visual do local, que está localizado no antigo Blá Blá Blá Arte & Cultura.

“Queremos criar um ambiente acessível e democrático para todos que estiverem circulando pelo bairro durante a festa”, destaca Eldo Boss, sócio-proprietário do local.

Além da intensa programação musical, as ruas do Rio Vermelho também serão tomadas pela arte e pela ancestralidade com o Balaio e Feira Artesanato da Bahia, que reunirá artesãs e artesãos indígenas e quilombolas no Parador Z1 BAR, no Largo de Santana. O evento destaca a riqueza do artesanato baiano, com colares, chapéus, roupas e acessórios feitos à mão. Entre os destaques está a Associação de Artesãs Raízes do Quilombo e Dandá, reconhecida pela coleção Axé Raízes do Quilombo, que integrou o São Paulo Fashion Week. Além da feira, um cortejo especial levará um balaio artesanal a Iemanjá, conduzido pelo babalorixá Pai Pote, liderança religiosa e cultural do Recôncavo Baiano.

Outros eventos

Diversos eventos especiais reforçam a homenagem a Iemanjá no dia 2 de fevereiro. O Principote, na Praia do Buracão, realiza mais uma edição da festa Dos Mares, combinando sofisticação e espiritualidade em um serviço all inclusive premium, com open food mediterrâneo e open bar que inclui gin, vodka importada e whisky 12 anos. O evento acontece das 12h às 20h, ao som de Jau e DJ Matheus Ce, proporcionando uma experiência onde o sagrado e o festivo se encontram à beira-mar.

No Isola Cucina Italiana, localizado estrategicamente em frente à Casa de Iemanjá, a tradição e a gastronomia se unem em um menu especial criado pelo chef Marco Caria. Pela terceira vez, o restaurante traz um cardápio que combina a essência baiana com toques italianos, oferecendo acarajé e abará nas entradas, feijoada como prato principal e gelatos artesanais como sobremesa, com sabores como amendoim, chocolate e frutas tropicais. O menu completo custa R$ 250 por pessoa, e as reservas podem ser feitas pelo Instagram do restaurante.

Já o Blue Praia, também na Praia do Buracão, promove uma experiência sensorial e espiritual, começando com um ritual de banho de folhas e uma cerveja para recepcionar os clientes. O evento segue com o tradicional buffet de feijoada servido das 11h às 14h, acompanhado por apresentações de fanfarra, DJs Riffs e Santz e dos músicos Flavus & Pali. A celebração será marcada ainda por uma decoração temática inspirada no sincretismo da festa e por um cortejo marítimo com entrega de oferendas e queima de fogos, proporcionando um momento de fé e conexão com a Rainha do Mar. Os ingressos para a experiência estão disponíveis na plataforma Ticketmaker.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

Mergulhe na sua festa de escolha

Festival Oferendas Com Hiran, Nininha, Tássia Reis, Bia Ferreira, Thay Piazzi e Marcia Castro (sábado 1º), DJs Riffs, Ubunto, Errari e Jerônimo Sodré, da Banda Iyami, Giovani Cidreira, Nara Couto, Jonathan Fer e Bárbara Eugênia (domingo 02) / Lálá Casa de Arte, 19h (dia 1°) e 12h (dia 2) / R$ 180 por dia

Iemanjá na Casa Rosa Com DJ Zia Satyam, Cortejo Afro e Ana Mametto / Casa Rosa, 13h / Ingressos entre R$ 170 e R$ 250

Barracão Cultural Com Juliana Ribeiro, mais as convidadas Vania Oliveira e a cantora Ana Paula Albuquerque / Barracão Cultural Odoyá (Rua Fonte do Boi) / R$ 40

Barulhinho Bom Ssa Com diversos DJs (só vinil nas pick-ups) / Discodelia Pub & Records (antigo Blá Blá Blá Arte & Cultura), 11h / Gratuito

Festa Yemanjá e Samba 2025 Com Lucas Morato, Terra Samba, Rubynho, No Balanço e Samba Trator / Estacionamento da Academia Villa Forma, 13h / R$ 45, R$ 80 (área VIP)

Iemanjá do Blue Praia Com DJ Riffs, DJ Santz, Flavus & Pali / Blue Praia, 11h / Preço não informado

Dos Mares Com Jau e DJ Matheus Ce / Principote, 12h / R$ 500