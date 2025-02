SPM faz ação contra o assédio e a importunação na Festa de Iemanjá

A iniciativa, que faz parte do Programa Elas à Frente - Foto: Divulgação / SPM

Enquanto baianos e turistas celebram a Festa de Iemanjá no próximo domingo, 2 de fevereiro, a Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) estará presente no Largo do Rio Vermelho promovendo a campanha "Oxe, me respeite". A iniciativa, que faz parte do Programa Elas à Frente, visa conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher, com foco na prevenção do assédio e da importunação sexual.

A secretária Neusa Cadore destacou a importância de intensificar as ações em eventos com grande concentração de pessoas, como as festas de largo. “Um dos focos do nosso trabalho na secretaria é a prevenção e o enfretamento à violência contra as mulheres. Com essa campanha, nossas equipes distribuem materiais educativos, dialogam com as pessoas sobre todos os tipos de violência de gênero, alertam sobre a importância da denúncia e, se for o caso, encaminham aquelas que precisarem de atendimento para alguns dos organismos da Rede de Enfretamento à Violência contra a Mulher, em um trabalho integrado com diversos organismos do Estado", afirmou.

Durante a Festa de Iemanjá, as equipes da SPM estarão distribuindo materiais informativos como ventarolas, adesivos e tatuagens temporárias com mensagens de conscientização. Além disso, as abordagens educativas abordarão a Lei Maria da Penha e os canais de denúncia, como o Disque 180.

Para casos que necessitem de atendimento especializado, a equipe estará preparada para oferecer escuta qualificada e encaminhar as vítimas para os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, como delegacias especializadas e a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia, oferece serviços integrados e humanizados, como apoio psicossocial, alojamento de passagem e central de transportes.