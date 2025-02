Com feijoada e música: 12 festas para curtir Iemanjá de graça

Festa de Iemanjá reúne várias eventos em Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O dia 2 de fevereiro é uma das datas mais aguardadas pelos baianos e turistas que visitam Salvador. A Festa de Iemanjá, realizada na orla da capital baiana, e principalmente, no bairro do Rio Vermelho, é um dos eventos culturais e religiosos mais importantes da cidade, reunindo fiéis, artistas e admiradores da Rainha do Mar.

Além da tradicional entrega de oferendas, a cidade se enche de programações gratuitas com shows, rodas de samba e manifestações culturais. Neste ano, dois destaques incluem eventos com feijoada e música de graça.

Confira algumas opções gratuitas para curtir a festa:

Cortejo Pernambucano de Maracatu na Festa de Iemanjá

Quando: 1 de fevereiro

Horário: 23h

Onde: Quadra do Rio Vermelho

Cortejo "Um mergulho nas águas de Yemanjá"

Com o Coletivo CSRV, com trenzinho, charangas, baianas, balaio e Aninha Ramos

Quando: 1 de fevereiro

Horário: 19h

Onde: Quadra de Esportes do Rio Vermelho

Virada da Rainha com feijoada

Quando: 1 de fevereiro

Horário: a partir das 12h, com encerramento dia 2 de fevereiro, às 18h

Onde: Chão Boteco (Rua Fonte do Boi, n° 12 - Rio Vermelho)

Exposição Coletiva "Um balaio para lemanjá*

Quando: a partir do dia 1 de fevereiro

Horário: das 12h às 17h

Onde: Restaurante Dona Mariquita (Rua do Meio, 178 - Rio Vermelho)

Festa de lemanja

Atrações: Ubuntu Session e Negros Tambores

Quando: 1 de fevereiro, a partir das 17h, com encerramento dia 2 de fevereiro

Onde: Só Shape (Rua João Gomes, 25 - Rio Vermelho)

Somente Flores para Iemanjá

Atrações: Reza Cantada, Cortejo e Morte do Boi, Roda de Capoeira, Maracatu Baque Mulher, Performance, Samba de Coco, Grupo Mourão do Samba, Tambor de Crioula e muito mais

Quando: 1 de fevereiro

Horário: a partir das 18h, com encerramento dia CZ de fevereiro, às 7h30

Onde: Praia da Paciência - Rio Vermelho

Cortejo Presente de Yemanjá

Quando: 2 de fevereiro

Horário: a partir das 7h

Onde: Saída da Sede do Afoxé Filhos de Gandhy

Balaio e Feira do Artesanato da Bahia na Festa de lemanjá

Com 10 artesãs e artesãos de comunidades indígenas e quilombolas

Quando: 2 de fevereiro

Horário: a partir das 8h30

Onde: Parador Z1 BAR - Largo de Santana, SIN, Rio Vermelho

Festa de lemanjá

Atrações: Encontro de Sambistas e Experiência Jamaica, Buguinha Dub, Tire Punanny e Tia Carol

Quando: 2 de fevereiro

Horário: a partir das 12h30

Onde: Só Shape (Rua Joño Gomes, 25 - Rio Vermelho)

Por do Sol para Iemanjá

Atração: Sylvia Patrícia

Quando: 2 de fevereiro

Horário: a partir das 18h

Onde: Praça da rua Almirante Barroso, no Rio Vermelho

Tangolo Mangos no estúdio Pérola Negra

Quando: 2 de fevereiro

Horário: a partir das 10h

Atrações: Tangolo Mangos, Colar de Rapariga e Miguel e os Futuríveis + brechó, flash tattoo, drinks, comida e bebida

Onde: Rua Fonte do Boi, 176, Rio Vermelho – Salvador

Cortejo para Iemanjá com feijoada no Subúrbio

Quando: 2 de fevereiro

Horário: concentração será a partir das 15h, em Tubarão 2, no bairro de Paripe, subúrbio da capital baiana. O presente para Yemanjá sairá para o mar às 16h. Embora a concentração seja a partir das 15h, o barracão onde ficará a imagem do orixá já estará pronto para receber as oferendas e homenagens a partir das 10h. Será oferecida uma feijoada aos participantes gratuitamente, num momento de integração e celebração.

Onde: Praia de Tubarão 2