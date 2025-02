Gás de cozinha sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; saiba quanto

Acelen anuncia aumento no valor do gás de cozinha na Bahia - Foto: Arquivo / Agência Brasil

A Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe, anunciou nesta quinta-feira, 30, um aumento de 9,2% no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), utilizado no gás de cozinha, que entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro. Apesar desse reajuste, a empresa também comunicou a redução nos preços do diesel e da gasolina para as distribuidoras.

A partir de fevereiro, o preço do diesel S10 será reduzido em 5%, passando de R$ 3,99 para R$ 3,79. O diesel S500 terá uma queda de 1,2%, de R$ 3,72 para R$ 3,67. Já a gasolina sofrerá uma redução de 2,7%, passando de R$ 3,16 para R$ 3,08.

Por outro lado, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), utilizado no gás de cozinha, sofrerá um aumento de 9,2%, impactando diretamente no custo para os consumidores finais.

A Acelen explicou que os preços dos combustíveis seguem critérios de mercado e são influenciados por variáveis como o custo do petróleo no mercado internacional, o dólar e o frete. A empresa ainda reafirma seu compromisso com uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada com as práticas do mercado global.