Prefeitura de Salvador entrega 40 novos ônibus com ar-condicionado

40 veículos vão ser adicionados à frota de transporte público. - Foto: Valter Pontes/ Secom PMS

A nova frota de veículos climatizados com 40 ônibus, sendo 15 para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 25 para o BRT, foi entregue nesta quinta-feira, 30, pelo prefeito Bruno Reis, e pelo secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, durante a solenidade no Jardim de Alah.

Os veículos destinados ao STCO vão atender às linhas de Paripe-Cocisa, no Subúrbio da cidade. Já os BRTs vão integrar a linha B5, indo da Estação Rodoviária atá a Lapa.

“Esses 40 já vão rodar imediatamente nesses sistemas. Infelizmente, o transporte público, em especial o de ônibus, sofre a maior crise da sua história, por diversas razões. Mas estou trabalhando, também, para a gente achar os caminhos para renovar a frota. Esse, sem sombra de dúvidas, é o maior desafio que eu tenho e nunca escondi isso de ninguém. Além disso, mais outros 74 ônibus chegarão à cidade para o sistema convencional e para o BRT até o final do mês de fevereiro. Com isso, a gente chegará a 42% da frota de ônibus em Salvador com ar-condicionado”, destacou Bruno Reis.

No atual momento, o Sistema de Transporte Coletivo possui aproximadamente 1,8 mil veículos, enquanto o BRT conta com 108 após a recente aquisição.

| Foto: Valter Pontes/ Secom PMS

Foi anunciado pelo prefeito que a Prefeitura deve assinar financiamentos para investir ainda mais neste segmento, com um valor de R$264 milhões com o BNDES para a compra de 300 ônibus, e outro de quase R$500 milhões com o Banco Mundial para a aquisição de 90 ônibus elétricos.

“Ou seja, a Prefeitura vai aportar no sistema quase R$800 milhões na compra de novos ônibus. Além disso, este ano, as concessionárias deverão fazer a aquisição de mais 190 ônibus para o STCO, conforme prevê a obrigação contratual. Meu compromisso é que 100% da frota de ônibus de Salvador esteja renovada até 2028”, pontuou Bruno Reis.

O secretário de Mobildade, Fabrizzio Muller, ressaltou que a entrega reforça o compromisso da gestão com uma renovação da frota. “Essa é uma entrega importantíssima, que demonstra claramente que a Prefeitura está com objetivos claros de melhorar o transporte público da cidade, transporte esse que vive um momento de muita dificuldade no Brasil. Isso não é segredo para ninguém. A pandemia trouxe consequências que agravaram o transporte, mas temos feito a nossa parte, buscando a renovação da frota”, disse o secretário.