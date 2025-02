Homem-Aranha: com fracasso de ‘Kraven’, Sony toma decisão drástica

Mudança veio à tona após uma revisão de calendário - Foto: Divulgação

Após o fracasso de ‘Kraven’, que mal somou US$ 60 milhões na bilheteria no final do ano, contra um orçamento de US$ 110 milhões, a Sony revelou que abortou a ideia de lançar um filme em parceria com a Marvel no próximo ano, envolvendo seu universo compartilhado do Homem-Aranha.

O longa estava confirmado para 27 de junho. Porém, os planos foram descartados e a produção, ao que parece, foi engavetada. O filme não tinha nome e não teve detalhes divulgados.

A mudança veio à tona após uma revisão de calendário publicada pela Variety. Até o momento, a Sony não tem planos de continuar com o Universo do Homem-Aranha em parceria com a Marvel.

‘Venom 3’, ‘Madame-Teia’ e ‘Kraven’ foram os últimos dessa safra que foram lançados.