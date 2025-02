Atriz de ‘Emília Pérez’ pode ser desclassificada do Oscar? Entenda

Karla Sofía Gascón protagoniza o filme ‘Emília Pérez’ - Foto: Divulgação

A campanha para o Oscar de 2025 segue a todo vapor e, dessa vez, mais uma polêmica teve início e pode acarretar em punição. Isso porque a atriz Karla Sofía Gascón, que disputa com a atriz Fernanda Torres, de ‘Ainda Estou Aqui’, o Oscar de Melhor Atriz neste ano, visitou o Brasil na última semana para divulgar ‘Emília Pérez’, que lhe rendeu a indicação, e acabou cometendo um deslize.

Em uma de suas entrevistas, Karla Sofía deu uma declaração que não foi bem recebida pelo público e pode prejudicá-la. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ela fez uma acusação contra a equipe de redes sociais de Fernanda Torres.

“Em nenhum momento você me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, existem pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda, que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas estão tentando diminuir o trabalho dos outros”, disse.

A fala da protagonista de ‘Emília Pérez’ está repercutindo negativamente no exterior e ela está sendo acusada de violar as regras da Academia, que veta falar mal ou criticar concorrentes diretos.

A sanção para esse tipo de comportamento, no entanto, não é a exclusão da artista da competição. Ou seja, ela vai continuar indicada. As sanções que Karla pode sofrer, caso a Academia entenda que ela quebrou a regra, podem variar de um ano de suspensão das indicações ao Oscar, na primeira ofensa, até a permanente expulsão da premiação, caso quebre a regra outra vez.