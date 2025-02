Astro de ‘Smallville’ é preso em estacionamento; saiba motivo

‘Smallville’ durou 10 temporadas e foi exibido no Brasil pelo Warner Channel - Foto: Divulgação

O ator Tom Welling, conhecido mundialmente por protagonizar a série ‘Smallville’, foi preso na madrugada do último domingo, 26, por dirigir embriagado na Califórnia, nos Estados Unidos. O astro foi detido em um estacionamento.

De acordo com o TMZ, Welling estava com nível de álcool superior a 0,08% no sangue, o que não é permitido por lei na Califórnia. Ele foi liberado da custódia algumas horas depois de ter sido encaminhado para a delegacia.

Antes da prisão no domingo, o ator publicou uma homenagem ao aniversário de sua esposa, Jessica Rose Lee, nas redes sociais. “Feliz aniversário para o nosso anjo que faz nossos sonhos se tornarem realidade e nos inspira cada vez mais. Nós te amamos até a lua”, escreveu.

Além de ‘Smallville’,Tom Welling também é conhecido por interpretar o policial Marcus Pierce em ‘Lúcifer’, Samual Campbell em ‘The Winchesters’ e também por ter voltado ao papel de Clark Kent no crossover ‘Crise nas Infinitas Terras’, do ‘Arrowverso’.

‘Smallville’ durou 10 temporadas e foi exibido no Brasil pelo Warner Channel e também pelo SBT.