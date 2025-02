Promoção no cinema retorna com ingressos a R$ 10

Várias produções indicadas ao Oscar, como ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘Anora’, podem ser vistas durante o período - Foto: Divulgação

Criada para celebrar a sétima arte e atrair o público para as salas de cinema, a Semana do Cinema vai retornar e entre os dias 6 e 12 de fevereiro, e os ingressos vão custar apenas R$ 10. Durante o período, combos de pipoca também estarão com preços reduzidos, conforme as políticas de cada exibidor.

Cinemark, Cinepólis, Cineflix Bela Vista, UCI e Kinoplex vão participar da ação, e somente pré-estreias e sessões especiais ficam de fora. Várias produções indicadas ao Oscar, como ‘Ainda Estou Aqui’ e ‘Anora’, podem ser vistas durante o período, além dos lançamentos do momento, como ‘Emilia Pérez’, ‘Acompanhante Perfeita’ e ‘Conclave’.

Para mais informações sobre a ação, é interessante acessar a programação ou o site oficial da rede de cinema mais próxima.