'Ainda Estou Aqui' volta para lista de filmes mais vistos no cinema

'Ainda Estou Aqui' continua em alta - Foto: Reprodução

O filme 'Ainda Estou Aqui' está nos cinemais do Brasil desde novembro e voltou a entrar na lista dos longas mais vistos nos cinemas. A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, a conquista recente no renomado Festival de Palm Springs e a presença do filme na lista de pré-indicados ao Oscar 2025 impulsionaram a produção.

Em cartaz em vários cinemas, o longa voltou a figurar entre os mais assistidos do Brasil. No acumulado dos últimos 7 dias, 'Ainda Estou Aqui' esteve entre os três filmes mais vendidos no site e aplicativos da Ingresso.com, a maior tiqueteira de cinema do país.

De acordo com a empresa, em comparação à primeira semana de janeiro, antes de Fernanda Torres ser laureada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, a história apresentou um crescimento de mais de 600% na plataforma de venda de ingressos.

Falando nisso, o filme Emilia Pérez, que tem sido um dos principais concorrentes de 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, na temporada de premiações, será divulgado no Brasil.

O diretor e parte do elenco de Emilia Pérez virão ao Brasil. A visita deve contar com o diretor francês Jacques Audiard e a atriz Karla Sofia Gascón, em São Paulo, entre os dias 20 e 22 de janeiro.