Novo trailer de Superman revela cena inédita com Lex Luthor; confira

O novo trailer de 'Superman' já está entre nós, mas com uma surpresa a mais - Foto: Divulgação

O novo trailer de 'Superman' já está entre nós, mas com uma surpresa a mais para os fãs. A versão inédita do vídeo, que está sendo exibida nas sessões de cinema IMAX nos Estados Unidos, traz cenas exclusivas de personagens como Lex Luthor, Sr. Incrível e o próprio Homem de Aço.

Além disso, a nova prévia, que não havia sido divulgada online até então, revela mais detalhes sobre o enredo e os personagens, ansiosamente aguardados pelos fãs da DC. O filme, dirigido por James Gunn, marca o início da nova fase do DCU, com estreia prevista para 11 de julho de 2025.

O longa contará com David Corenswet no papel do Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Skyler Gisondo interpretando Jimmy Olsen, além de outros atores como Nicholas Hoult como Lex Luthor.

A cronologia do universo cinematográfico da DC começou oficialmente com a série animada 'Comando das Criaturas', que já está disponível na Max.

Veja o trailer: