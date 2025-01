VEM AÍ? Surgem novas especulações sobre remake de Resident Evil e novo filme Insider Dusk Golem especula lançamentos da franquia Por Redação 13/01/2025 - 9:34 h | Atualizada em 13/01/2025 - 9:54

Entre as especulações estão um possível remake 'Resident Evil Zero' e o lançamento de um filme do jogo - Foto: Divulgação

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR