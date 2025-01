Fim de uma era! ‘Os Simpsons’ pode ser cancelada após 36 temporadas

‘Os Simpsons’ está no ar desde 1989 e já exibiu mais de 750 episódios - Foto: Divulgação | 20th Television Animation

Fim de uma era? ‘Os Simpsons’ pode estar próximo do fim após 36 temporadas. A Disney ainda não renovou a série para novo episódios e considera cancelar o programa sem um grande encerramento, de acordo com o Notícias da TV.

Uma fonte ouvida pelo site disse que a situação é preocupante porque as animações precisam de uma confirmação antecipada de sua renovação para entregar novos episódios a tempo do planejamento pensado pelas emissoras.

A atual temporada de ‘Os Simpsons’, por exemplo, que está prevista para terminar em maio, foi confirmada pela Fox em janeiro de 2023, quando anunciou a produção do 35° e 36° anos.

As emissoras americanas anunciam em maio a grade do segundo semestre de suas programações, o que dá um espaço de quatro a cinco meses para a finalização das produções elencadas.

Porém, a sala de roteiristas de ‘Os Simpsons’ começa os seus trabalhos em novembro do ano anterior, dando tempo para que a equipe de animação produza os episódios. Mas, até o momento, a sala de roteiristas da 37° temporada não foi formada.

É importante pontuar também que, ainda que a Disney seja dona da série desde 2019, quando comprou os estúdios da Fox, é o canal de Rupert Murdoch que tem a decisão final da renovação. A Fox também precisa pagar para exibir os novos capítulos, que aumentam de valor a cada nova temporada lançada e, por isso, nos últimos anos, a série diminui o número de episódios.

A ideia da Disney é continuar ‘Os Simpsons’ em episódios especiais para o streaming, no Disney+, limando assim a Fox do negócio, conforme o Notícias da TV. Esses especiais já tem acontecido desde a compra do programa pelo estúdio.

‘Os Simpsons’ está no ar desde 1989 e já exibiu mais de 750 episódios.