Por que Os Simpsons conseguem prever o futuro? Produtor explica | A TARDE

Produtor de "Os Simpsons", Matt Selman revelou como a série é capaz de "prever o futuro" em seus episódios. A animação ficou famosa por conseguir antecipar eventos ocorridos no mundo a partir das desventuras da família de Homer e Marge.

Em conversa com Cartoon Base, quando questionado sobre o assunto, Selman disse que as previsões de Os Simpsons podem ser atribuídas ao "entendimento básico de dois itens: história e matemática". "Se você estuda história, você será capaz de 'prever' o futuro por causa da estupidez que a humanidade repete. Se você estuda matemática, você saberá que se o programa faz literalmente milhares de piadas por mais de 800 episódios, seria estatisticamente impossível não criar material que sobrepõe com o que acontece com a vida real depois".

O produtor conta o que ele acha na insistência da tese de que o programa seria uma espécie de vidente, designando a culpa à crença humana na magia e em mentiras.

"Eu sinto que na atual era de desinformação digital que vivemos, as previsões de Os Simpsons — ou melhor, suas coincidências — se tornaram inúteis. Qualquer imbecil pode criar uma imagem com inteligência artificial que é baseada nos eventos atuais e dizer 'Os Simpsons previram!' — e pessoas boas, mas facilmente enganáveis, acreditarão porque elas querem que seja verdade."

Em exibição desde 1989, Os Simpsons já teve mais de 750 episódios. O enredo da série acompanha a família disfuncional do título, liderada pelo casal Homer e Marge. Além do adolescente Bart, os dois são pais da precoce Lisa e da bebê Maggie, e lidam constantemente com outras figuras da cidadezinha de Springfield, como o vizinho Ned Flanders, o dono de bar Moe Szyslak e o milionário Sr. Burns.

No Brasil, a série está disponível para streaming pelo Star+.

