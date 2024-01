Profecia? Veja números da loteria que deixaram Homer rico em Simpsons | A TARDE

Famosa por "prever o futuro", a série Os Simpsons tem um episódio em que o personagem principal, Homer Simpson, acerta os números da loteria e fatura U$ 1 milhão. Com a proximidade da Mega da Virada neste fim de ano, os fãs da animação apostam que a vida possa imitar a arte mais uma vez.

No episódio da 11ª temporada, Homer recebeu o prêmio após apostar com os números 01, 06, 17, 22, 24 e 35, que nunca foram sorteados na Mega da Virada. O resultado mais próximo dos números de Homer aconteceu em 2009, no concurso 1117 da Mega-Sena, quando quatro dos seis números foram sorteados, com um vencedor na quadra.

Uma das vezes em que o desenho “previu o futuro” foi em 1997, no primeiro episódio da 9ª temporada, em que Lisa está segurando uma revista escrita New York, que custa 9 dólares e, ao fundo, possui a silhueta das torres gêmeas, formando o número 11, representando a data 9/11 (seria, onze de setembro), dia em que ocorreu o ataque terrorista às torres gêmeas.

"Previsão" da série sobre os atentados do 11 de setembro | Foto: Reprodução | Os Simpsons

Em 1995, mesmo com a máquina um pouco antiquada, a série previu com folga o uso de videoconferências para conversas entre familiares. Já a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016, foi prevista em um episódio dos Simpsons em 2000.

Mega da Virada

Com o maior prêmio da história, a Mega da Virada pagará R$ 570 milhões e pode aumentar conforme a demanda, segundo a Caixa. O sorteio está marcado para as 20h do dia 31 de dezembro e as apostas podem ser feitas até às 17h do mesmo dia. Vale ressaltar que a Mega da Virada não acumula. Caso não haja acerto de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.