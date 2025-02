‘Anora’ e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

‘Anora’ é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, dramas de tirar o folêgo e produções voltadas para toda a família. Embora ‘Anora’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de aventura até obras mais reflexivas.

ANORA

Anora, uma jovem prostituta que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

CONCLAVE



Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

AMEAÇA NO AR



Um piloto de avião transporta um agente federal e um fugitivo para julgamento através das montanhas do Alasca. A tensão aumenta quando verdades são reveladas e ninguém a bordo parecem ser quem realmente são.

PADDINGTON: UMA AVENTURA NA FLORESTA



Paddington viaja para o Peru para visitar sua amada tia Lucy. Com a família Brown a tiracolo, uma aventura emocionante acontece quando um mistério os mergulha em uma jornada inesperada pela floresta amazônica e até os picos das montanhas do Peru.

LOBISOMEM



Um homem deve proteger a si mesmo e sua família quando eles são perseguidos, aterrorizados e assombrados por um lobisomem mortal à noite durante a lua cheia. Mas conforme a noite avança, o homem começa a se comportar de forma estranha.

MARIA CALLAS



Maria Callas, a maior cantora de ópera do mundo, vive os últimos dias de sua vida na Paris dos anos 1970, enquanto confronta sua identidade e vida.

AQUI



Ambientado em um único lugar, ’Aqui’ acompanha diversas famílias ao longo de gerações, todas conectadas por este espaço que um dia chamaram de lar. Estrelado por Tom Hanks e Robin Wright, é uma emocionante jornada de amor, perdas, risos e memórias, que nos transporta desde o passado mais distante até um futuro próximo. Uma viagem pela linha do tempo da humanidade, contada de forma emocionante e surpreendente, onde tudo acontece em um único lugar: Aqui.

BABYGIRL



Uma executiva de sucesso coloca sua carreira e vida particular em risco ao decidir se envolver com o jovem Samuel, um estagiário.

