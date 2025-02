‘O Auto da Compadecida 2’: João Grilo terá série especial

‘O Auto da Compadecida 2’ segue em cartaz nas salas de cinema de todo o Brasil. - Foto: Divulgação

‘O Auto da Compadecida 2’, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, chega ao TikTok no dia 30 de janeiro, com o lançamento dos ‘Conselhos de João Grilo’. Nos episódios, o público vai acompanhar as dicas do personagem de Matheus Nachtergaele para os ouvintes da rádio da cidade de Taperoá, respondendo perguntas sobre amor, saúde, trabalho e amizade.

Serão quatro episódios, com duração média de dois minutos cada, lançados semanalmente às terças e quintas, com exclusividade no perfil do @TikTokBrasil. Escritos por Matheus Torreão e Isabel Falcão, os capítulos celebram o sucesso da produção, que já conta com quase 4 milhões de espectadores nos cinemas, assim como a comunidade #TikTokMeFezAssistir que, com mais de 930 mil publicações, oferece dicas de filmes, séries e entretenimento.

“A nossa comunidade de cinema, além de se conectar com novos lançamentos, também é responsável por redescobrir grandes clássicos do nosso cinema, engajando novamente quem já os conhece, mas também apresentando-os para quem não os assistiu ainda. Os episódios nasceram da vontade de celebrar essa comunidade, o poder desse clássico do nosso cinema e reforçar o TikTok como o lugar onde a cultura e o entretenimento se encontram e se complementam”, afirma Carol Baracat, Diretora Global de Marketing Integrado do TikTok.

Com mais de 24 mil publicações na hashtag #AutoDaCompadecida, o filme é um fenômeno da comunidade do TikTok. ‘Conselhos de João Grilo’ contou com o lançamento do trailer em formato vertical pela primeira vez na plataforma.

“Era um desejo dos produtores ter conteúdos voltados para as mídias sociais para o lançamento. E a parceria com o TikTok resulta em um material inédito criado para esta plataforma, como parte da campanha de marketing deste grande sucesso do cinema”, afirma Juliana Capelini, Diretora Executiva da Conspiração.

CEO da H2O Films, Sandro Rodrigues também celebrou a iniciativa. “Os episódios, exclusivamente produzidos para o TikTok numa linguagem própria de redes sociais, apresentam o nosso João Grilo de um jeito que o público ainda não viu, mas com o mesmo humor irreverente, alegria e emoção que vemos no filme nas telonas”.

‘O Auto da Compadecida 2’ segue em cartaz nas salas de cinema de todo o Brasil.