SEC inicia preparativos para Jornada Pedagógica 2025 - Foto: Elisabeth Guerra/SEC

A Jornada Pedagógica 2025 da Secretaria da Educação do Estado (SEC) será realizada entre os dias 03 e 07 de fevereiro. Com o tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens”, os professores, gestores e comunidade escolar vão se reunir para pensar juntos o futuro da educação na rede estadual, como foco na sustentabilidade, na inovação, no compromisso com o bem-estar social e nas aprendizagens.

No dia 04 de fevereiro, a conferência que refletirá o tema central da jornada será transmitida, ao vivo, pelos canais do Youtube da SEC, a partir das 8h30, e receberá o escritor Ailton Krenak.

Durante o encontro, cada unidade escolar irá refletir sobre seus fazeres, bem como abordará, entre outras questões, a recepção dos estudantes na primeira semana letiva e os projetos estruturantes para fortalecer as aprendizagens. Um ponto importante será a análise do calendário escolar e a construção de agendas que garantam maior eficácia no processo educativo.

Já no encerramento, gestores e coordenadores estarão voltados para o planejamento detalhado das atividades escolares. O objetivo é que, a partir do alinhamento das políticas públicas e do engajamento de todos, 2025 seja um ano de mais conquistas para as escolas, os professores e, principalmente, os estudantes da rede estadual.