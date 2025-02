IPVA na Bahia tem 15% de desconto para data limite; saiba qual

Desconto de 15% para os motoristas que pagarem o IPVA até o dia 7 de fevereiro em cota única. - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Um desconto de 15% está disponível para os motoristas que pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 com cota única até o dia 7 de fevereiro. Tanto o pagamento do IPVA quanto do licenciamento podem ser feitos de forma digital pelo site do ba.gov.br.

“O Governo do Estado está concedendo um dos maiores descontos do Brasil para IPVA, de 15%, para quem pagar até o dia 7 de fevereiro em conta única. Aquele cidadão que queira aproveitar o desconto terá a chance de economizar no pagamento do imposto, sem precisar sair de casa e de forma simplificada pela plataforma do governo”, detalhou o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Rodrigo Pimentel.

Como fazer o pagamento?

Para realizar o pagamento, é preciso do número do Renavam, acessar a plataforma ba.gov.br, clicar em ‘pagar licenciamento cota única'. Caso a pessoa queira pagar em cota única após o dia 7, o benefício cai para 8%.

Correntistas de bancos parceiros podem pagar o imposto com cota única diretamente de algum caixa eletrônico de uma agência bancária. Caso a pessoa não queira pagar o IPVA em cota única, o contribuinte pode pagar de forma parcelada, em até cinco vezes, iniciando em março.