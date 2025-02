Sturaro detona possibilidade de Oruam no Carnaval de Salvador

Oruam teve show cancelado no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

Coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia, Humberto Sturaro criticou a possibilidade de Oruam participar do Carnaval de Salvador. O cantor era uma das atrações do Bloco do Bruxo, como o Broder Loopi foi apelidado, mas teve participação cancelada.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele declarou: "Me preocupou a situação da possível vinda do filho de Marcinho VP, uma das primeiras lideranças do comando vermelho. Então assim, qual é o público que ele vai puxar? Com o risco que a gente tem hoje seria até uma afronta você trazer ele".

"Você trazer ele é levantar uma bandeira de uma facção aqui vindo do carnaval de Salvador", completou o coronel da reserva da PM-BA.



À reportagem, Humberto Sturaro opinou sobre a segurança no Carnaval de Salvador: "A gente tem um número de câmeras grande, com o acompanhamento, tanto da própria prefeitura quanto do governo do estado. [Durante a festa] se localiza esse tipo de grupo [criminoso], ele é dissolvido. Eu acho que, devido a essa preocupação, a gente vai passar um carnaval lindo, bacana e bonito".

O trapper chegou a ser anunciado no Bloco Bruxo e os responsáveis pelo trio confirmaram o cancelamento da participação de Oruam. Em um cartaz, a organização alegou que o motivo do cancelamento foi uma “incompatibilidade na agenda”.

No entanto, há rumores de que as polêmicas dele podem ter provocado a situação. Ele foi duramente criticado pela população que vai pular o Carnaval na capital baiana.