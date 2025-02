Parlamentar é ameaçada de morte após propor 'Lei Anti-Oruam'; confira

- Foto: Reprodução

O rapper Oruam, conhecido por suas letras polêmicas e filho de Marcinho VP, uma das maiores lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, utilizou o Instagram para criticar o projeto de lei intitulado "Lei Anti-Oruam". A proposta foi apresentada pela vereadora Amanda Vettorazzo, de São Paulo (União Brasil), com o objetivo de combater apologia ao crime, drogas e à sexualização em músicas financiadas com dinheiro público.

Entenda o caso

Em seus stories, nesta quinta-feira, 23, o trapper não poupou palavras ao criticar a parlamentar, chamando-a de “doente mental” e defendendo que suas músicas refletem sua realidade.

Quando é ‘playboy’ cantando, ninguém fala nada, mas se a gente canta o que vive, o povo fica nessa. Vai proibir o caralho. ‘Tu’ nem força tem para isso, bonona. Quer mídia? Nós vamos te dar mídia, bobona Oruam

Amanda justificou o projeto afirmando que “não podemos permitir que letras que exaltam o crime, o uso de drogas ou sexualizem a infância sejam financiadas com dinheiro público”. A vereadora compartilhou ameaças de morte que recebeu no direct do Instagram, após ser mencionada pelo rapper. Confira:

Oruam tem show cancelado no Carnaval de Salvador

Na mesma semana, Oruam teve seu show cancelado no Carnaval de Salvador, onde estava confirmado no Bloco do Bruxo. A organização alegou “incompatibilidade de agenda”, mas rumores sugerem que as polêmicas envolvendo o pai do cantor podem ter influenciado a decisão.

Oruam também usou as redes para criticar a imprensa, rebatendo comentários sobre sua relação com o pai.