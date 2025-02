Mercado do Rio Vermelho funcionará em novo horário partir deste sábado

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), os permissionários terão o mês de fevereiro para adaptação e ajustes necessários na escala dos funcionários, sendo o horário facultativo, tornando-se o fechamento obrigatório a partir do dia 5 de março. A abertura segue às 7h - Foto: Divulgação

O Mercado do Rio Vermelho, popularmente conhecido como Ceasinha, terá um novo horário de funcionamento a partir de sábado, 1º. O equipamento ampliará o horário de encerramento, passando das 18h para às 19h.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do Estado (SDE), os permissionários terão o mês de fevereiro para adaptação e ajustes necessários na escala dos funcionários, sendo o horário facultativo, tornando-se o fechamento obrigatório a partir do dia 5 de março. A abertura segue às 7h.

Veja o que muda:

Abertura – Segue às 7h todos os dias, com a tolerância de uma hora para a abertura, com todos os boxes obrigatoriamente abertos às 8h

Fechamento – Atualmente, ocorre às 18h. A partir do dia 1º de fevereiro será facultativo o fechamento às 19h, sendo o novo horário obrigatório a partir de 5 de março, de segunda-feira à sábado

Domingos e feriados – Horário inalterado. Funcionamento dos boxes até às 14h e praça de alimentação até às 16h.

Dia de Iemanjá

O Mercado do Rio Vermelho é uma ótima opção para quem quer curtir o dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, com tranquilidade e diversão para todos os públicos. A programação inicia às 9h. Recepção com baianas e água de cheiro, entrega de presentes e fanfarra.

O mercado

O Mercado do Rio Vermelho tornou-se referência no turismo gastronômico da capital baiana. A grande concentração de todos os produtos em um só lugar é o diferencial do mercado, como pescados, camarão fresco e defumado, flores, temperos, artesanatos, vinhos, chocolates, oferecendo também opções de comidas congeladas e frescas. O mercado possui mais de 50 anos de atuação, conta com 138 operações em funcionamento e 240 vagas de estacionamento.