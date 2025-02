Mais de 600 policiais militares irão atuar na Festa de Iemanjá

Tradicional festa em homenagem à rainha do mar - Foto: reprodução

A Polícia Militar da Bahia, por meio da 12ª CIPM irá atuar com 645 policiais militares na proteção daqueles que irão participar da tradicional festa em homenagem à rainha do mar (Iemanjá), que acontece neste domingo, 2 de fevereiro, no Rio Vermelho, em Salvador.

A intensificação do policiamento se inicia na véspera, 1º de fevereiro, quando o bairro fica lotado de baianos e turistas, e seguirá até a dispersão total da festa, na madrugada do dia 3 de fevereiro. Serão realizadas ainda ações de inteligência por meio de agentes que irão monitorar diversos pontos do Rio Vermelho para subsidiar as atividades operacionais.

As patrulhas irão atuar a pé ao longo do perímetro do evento e contarão com seis postos elevados de observação, que possibilitam uma visão mais ampliada da multidão. Haverá ainda o suporte de detectores de metais, drones, helicóptero e, no entorno da festa, a cavalaria e as bases móveis ficarão posicionadas em pontos estratégicos.

Além dos elevados, o Departamento de Apoio Logístico (DAL) também preparou outros nove postos exclusivos da PM (de abordagem, para reunião de tropa e de apoio às patrulhas) que estarão distribuídos ao longo do festejo. Ao todo, R$ 250 mil foram investidos (pessoal, contratação e montagem das estruturas) pela PM para a realização da Festa de Iemanjá.

O policiamento do evento contará com o emprego de equipes da 12ª CIPM/Rio Vermelho e outras unidades convencionais do Comando de Policiamento Regional Atlântico (CPRC-A), dos Esquadrões de Motociclistas Águia e de Polícia Montada, dos Batalhões de Choque, de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos e em Coletivos, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico, do Grupamento Aéreo (Graer), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e doBatalhão de Policiamento de Proteção à Mulher.

Novidade na Proteção à Mulher

Uma das novidades na Festa de Iemanjá 2025 é a utilização do Sistema de Reconhecimento Facial com o objetivo de capturar agressores com mandado de prisão em aberto por crimes relacionados à violência contra a mulher. A iniciativa é resultado de uma parceria firmada entre a Polícia Militar da Bahia (PMBA), por meio do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), e a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), integrando tecnologia e responsabilidade social nas ações de enfrentamento a este tipo de crime.

As patrulhas do BPPM estarão de prontidão em todo o circuito da festa e com viaturas com presídio para encaminhar qualquer agressor com mandado de prisão em aberto, reconhecido pelas câmeras de monitoramento, às delegacias.