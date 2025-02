Traficante do BDM morre em confronto com a Rondesp na Fazenda Grande

Rondesp identificou suspeito de integrar facção após incursão no bairro - Foto: Vítor Barreto / Ascom SSP

Um traficante conhecido pelo vulgo de "Akiles", que integrava a facção Bonde do Maluco (BDM), morreu na madrugada deste sábado, 1º, na localidade conhecida como Fonte do Capim, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Equipes da Rondesp BTS estavam realizando operação na loclaidade quando foram recebidas a tiros. De acordo com Polícia Miliar, as equipes foram atacdas por um grupo de homens armados, houve confronto, onde o traficante foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Ernesto Simões, mas não resistiu.

Os militares da Rondesp apreenderam uma pistola Turca 9mm, carregador e munições. O bandido fazia parte da facção BDM e era conhecido pelo vulgo de “Akiles”.