Integrante de facção em Mata de São João morre em operação policial

A Operação Bonfim Seguro visa coibir o tráfico de drogas e crimes conexos com ênfase na festa do Bonfim 2025 de Mata de São João - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um integrante de uma facção criminosa morreu durante operação policial realizada nesta sexta-feira, 31, em Mata de São João. Segundo a Polícia Civil, houve troca de tiros e Caíque Pires de Souza ficou ferido, sendo socorrido para um hospital da cidade, onde morreu. Entre os suspeitos que estavam na ação, a Polícia Civil identificou o chefe do tráfico de drogas da localidade do Sempre Verde.

A Operação Bonfim Seguro visa coibir o tráfico de drogas e crimes conexos com ênfase na festa do Bonfim 2025 de Mata de São João, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Os policiais do Serviço de Investigação da 1ª DT do município foram averiguar uma informação de que homens armados estavam traficando drogas na estrada do Sempre Verde e quando chegaram no local foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Uma pistola 380 com carregador, 40 munições do mesmo calibre, 88 pinos de cocaína, 44 porções de maconha, uma balança, cinco câmeras de monitoramento, uma motocicleta, um tablet e um celular foram apreendidos na operação.

“Outras diligências serão realizadas em bairros situados nas imediações onde ocorrerão os festejos do Bonfim, para identificar e localizar todos os envolvidos em práticas criminosas e garantir uma festa segura para os matenses”, informou o titular da 1ª DT/Mata de São João, delegado Aldacir Ferreira dos Santos.