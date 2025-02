Mulher é baleada em ataque que tinha o marido como alvo na Bahia

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Geral Prado Valadares, em estado grave - Foto: Kelly Hosana/SSP-BA

Uma mulher de 33 anos foi baleada na madrugada desta sexta-feira, 31, durante um ataque a tiros na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. O alvo era o marido dela.

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu enquanto o casal caminhava na rua, no bairro Mandacaru. O homem conseguiu escapar sem ferimentos, após entrar em um matagal. A Polícia Militar (PM) fez rondas na região após o ataque, mas não localizou os suspeitos, que fugiram do local do crime pela mesma região de mata.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Geral Prado Valadares, em estado grave. O caso é apurado pela Delegacia de Jequié. Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime.

Conforme pontuou a PC, somente neste ano, já foram registrados 13 assassinatos e 6 tentativas na cidade. Destas mortes, 8 aconteceram somente até o dia 5 de janeiro.