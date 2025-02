Homens armados assaltam loja no sul da Bahia; veja vídeo

Loja fica em Itamaraju, no sul da Bahia - Foto: Reprodução/ TV Bahia

Dois homens armados invadiram uma loja em Itamaraju, no sul da Bahia, na manhã de quinta-feira, 30. Uma câmera de segurança registrou a ação, mostrando os suspeitos com capacetes, roubando itens de funcionários e de um cliente, além de chutarem um dos trabalhadores que estava deitado no chão.

Os homens fugiram de moto após o roubo, levando duas alianças, um cordão e uma pulseira de ouro. Ninguém foi preso, e não foi informado se o dinheiro do caixa foi levado. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo: