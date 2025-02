Organização criminosa: polícia faz operação em presídios na Bahia

Ação acontece nesta sexta-feira, 31 - Foto: Hildazio Santana e Tony Silva / Nucom / Seap

Celas de três unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura e do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF) estão sendo revistadas, nesta sexta-feira, 31, por policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). O principal objetivo da operação é reprimir a possível comunicação entre custodiados, integrantes de uma organização criminosa, e seus comparsas.

Segundo a Seap, as ações da que integram a operação deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), também têm como objetivo a retirada de possíveis materiais ilícitos das celas, bem como impedir a entrada dos mesmos. Os principais alvos são acusados de envolvimento com uma organização criminosa do Rio de Janeiro.

| Foto: Hildazio Santana e Tony Silva / Nucom / Seap

Operação da Seap é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP). Em campo, as atividades são realizadas por equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) e policiais penais ordinários.