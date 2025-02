Segundo adolescente suspeito de homicídio de mulher trans é apreendido

Investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no crime - Foto: Divulgação - Ascom | PCBA

A Polícia Civil apreendeu, na terça-feira, 28, através da Delegacia Territorial de Sobradinho, o segundo adolescente suspeito de participação de ato infracional análogo ao crime de homicídio contra uma mulher trans identificada como Neiritânia Pacheco. O crime ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024.

O jovem, de 15 anos, foi apreendido na casa de sua tia, em Sobradinho. O primeiro suspeito de envolvimento no crime, um adolescente de 17 anos, foi apreendido no dia 9 de janeiro desse ano em um imóvel rural localizado no povoado de Carnaíba de Dentro, distrito de Carnaíba do Sertão, em Juazeiro.

A vítima foi encontrada em um campo de futebol com sinais de violência causados por golpes de arma branca. No entanto, laudos periciais apontaram traumatismo craniano como a causa da morte.

As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos no crime e esclarecer todas as circunstâncias do caso. Segundo a polícia, umas linhas investigativas considera a possibilidade de crime motivado por homofobia.